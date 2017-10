Përfundon mbledhja e Këshillit të Mandateve, ‘fati’ i Tahirit në ‘dorë’ të Parlamentit

Publikuar | 17:56

Ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve ku u shqyrtua kërkesa e Prokurorisë së Krimeve të Rënda për dhënien e autorizimit për arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Sipas Nasip Naços, anëtar i LSI-së në Këshill, 5 anëtarët e opozitës mbështetën plotësisht kërkesat e Prokurorisë duke përfshirë edhe autorizimin për arrestim, ndërsa 5 anëtarët e mazhorancës mbështetën vetëm hetimin duke kundërshtuar autorizimin për arrestim.

Pritet që këshilli t’i drejtohet parlamentit me dy raporte dhe do të jetë Kuvendi të mërkurën që do të vendosë me votë të fshehtë për ‘fatin’ e Tahirit.

Anëtari i PS-së në këtë Këshill, Ulsi Manja, tha se ishte e natyrshme që mazhoranca dhe opozita të kishin qëndrime të ndryshme, pasi sipas tij shumica ishte e interesuar për të vërtetën, ndërsa opozita ka hallin e pushtetit.

“Ne e pranuam kërkesën e Prokurorisë për dhënien e autorizimit për kontrollin e banesës dhe kontrollin personal duke garantuar vijueshmërinë e hetimeve, konform rregullave. Prokuroria është e lirë të vijojë me dinamikën e hetimit, ndërsa lidhur me kërkesën e Prokurorisë për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetit Saimir Tahiri, si masë e kufizimit të lirisë, ne si shumicë çmojmë se kërkesa e Prokurorisë nuk mbështetet në prova, siç e kërkon neni 73/2 i Kushtetutës, neni 288 i Procedurës Penale, pra Prokuroria është e lirë pas vendimmarrjes së kuvendit në seancë plenare të vijojë hetimet”, tha Ulsi Manja.

Prokuroria për Krimet e Rënda i është drejtuar Këshillit me kërkesën për heqjen e imunitetit të Tahirit, me qëllim arrestimin e tij, kontrollin personal dhe të banesës, pas dyshimeve se mund të jetë i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike.

Prokuroria thotë se ka prova që e implikojnë ish – ministrin me grupin e vëllezërve Habilaj. Këta të fundit, në dosjen e përgjimeve të autoriteteve italiane e përmendin në bisedat e tyre emrin e Tahirit.

Vetë ish – ministri i Brendshëm, i cili Habiljat i ka kushërinj të largët, ka mohuar çdo akuzë.

/tvklan.al