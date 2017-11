Inspektoriati Mjedisor Gjirokastër, Thimjo pezullon punonjësit për motive personale

Publikuar | 20:50

Pak kohë më parë emisioni “Stop” transmetoi problematikën dhe shkeljet nga ana e Kristaq Thimjos, kryeinspektori i Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve në Gjirokastër. Ai u akuzua për vjedhjen e 6.5 milionë lekëve të vjetra dhe u dënua me vlerën e një USB-je.

Sot Saimir Zenaj, inspektor nën varësinë e Thimjos që në vitin 2014, tregon se është pezulluar pa të drejtë nga puna për shkak të një guroreje në Dervician dhe presionit të drejtorit që kjo gurore të gjobitej me hir a me pahir.

Zenaj thotë se subjekti në fjalë ishte me autorizim nga Bashkia, ndaj dhe grupi i inspektimit nga Inspektoriati Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, nuk mund të merrnin masë për të, për më tepër që çështjen e mori në dorë prokuroria. Në këto kushte, Kristaq Thimjo u jep paralajmërim me shkrim dy inspektorëve dhe pezullon Saimir Zenajn.

Më datë 10.04.2017, Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, Gjirokastër ka shkarkuar nga puna kryeinspektorin Kristaq Thimjo dhe e ka paditur në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me akuzën se ka shkaktuar një dëm ekonomik institucionit me vlerën prej 652.644 lekësh.

Një muaj më parë në redaksinë e emisionit “STOP” kanë ardhur informacione se kryeinspektori Thimjo është rikthyer në punë, ndaj gazetari i drejtohet I.SH.M.P-së në Gjirokastër.

Financieri i I.SH.M.P – Nuk e di, drejtori është … për momentin s’jam tha, jam sëmurë.

Gazetari – Tashi, një herë na doli kam një problem, një herë sëmurë?!

Financieri i I.SH.M.P – Mos më shqetësoni! Jam i sëmurë, tha …

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër vendosi pranimin pjesërisht të padisë, duke detyruar të paditurin Thimjo t’i paguajë paditësit shumën prej 3 mijë lekësh të reja, që i korrespondon vlerës së sendit “USB”, të cilën kishte harruar ta dorëzonte kur është shkarkuar.

Gazetari i emisionit “STOP” mundi të siguronte dy dokumente kontradiktore me njëra – tjetrën. Më datë 13.09.2017 Ergys Agasi është liruar nga detyra e kryeinspektorit të Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, në Nivel Qendror.

Por në dokumentin tjetër thuhet se një ditë më pas, më datë 14.09.2017, ai ka rikthyer në punë Kristaq Thimjon, në detyrën e kryeinspektorit pranë I.SH.M.P-së Dega Rajonale Gjirokastër, edhe pse çështja e tij vazhdon të jetë e hapur në gjykatë.

Sot, Saimir Zenaj, inspektor nën varësinë e Thimjos që në vitin 2014, tregon se është pezulluar pa të drejtë nga puna.

“Unë jam Saimir Zenaj, jam inspektor në Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve në Gjirokastër që nga 21 Shkurti 2014 dhe në datë 6 Tetor më është komunikuar pezullim nga puna. Arsyet nuk i di se cilat janë. Që nga data 9 Tetor e deri tani jam i pezulluar. Faktikisht ne kemi një problem me një çështje, me një gurore që ka qenë e vjetër, në fshatin Dervician. Bashkia ka lëshuar dy vërtetime tek dy persona për të marrë 100 metra kub gurë të kuq dhe këtu ka nisur një problem për të vënë gjobë. Nuk na pengon ligji për t’i vënë gjobë këtij subjekti, por këto 2 persona janë të pajisur me vërtetim nga Bashkia, të cilat janë të protokolluara”.

Denoncuesi shprehet se çështja i kaloi prokurorisë, ndaj nuk ishte më përgjegjësia e inspektorëve. Por kamera e fshehtë shfaq reagimin e kryeinspektorit me zë e figurë.

Kristaq Thimjo – Pa më ardhur mua ç’emërimi, kam kompetencat dhe tagrin ligjor të veproj sipas ligjit. Në qoftë se e shkel ligjin dhe rregulloren, atëherë përgjigjem unë.

Inspektori – Atë shkresën do ta bësh njëçikë sipas ligjit. Lexo ligjin e kullotave dhe shiko si veprohet.

Kryeinspektori Kristaq Thimjo – E di, kullotat të them unë …

Inspektori – Po lexoje aty dhe pastaj nxirr konkluzionet … Jo mo, vetëm ti je i zgjuar, ne të tjerët jemi budallenj. Lexo ligjin!

Kryeinspektori Kristaq Thimjo – Mos më fol mua kështu…!

Inspektori – Po pse, ti do na flasësh neve kështu? Po ti kujt i flet kështu?

Kryeinspektori Kristaq Thimjo – Ty të flas! Pse s’ke bërë detyrën?

Inspektori – Kush nuk ta ka bërë detyrën? Po ato çfarë janë? Çfarë i ke ato në dorë?

Kryeinspektori Kristaq Thimjo – Zero!

Inspektori – Po mirë mo, çona në burg neve! Po ashtu, do vesh ti.

Kryeinspektori Kristaq Thimjo – Do vete unë, pse mos vete? Për atë luftoni juve.

Për grupin, që ka qënë në inspektimin e deritanishëm, vihet masa e revokimit. Për z. Devolli dhe z. XX, ka vëretje me shkrim për komunikim dhe sjellje jo të moralshme dhe të etikës me kryeinspektorin. Kurse për Saimir Zenaj pezullim nga detyra.

Saimir Zenaj tregon se i ka thënë kryeinspektorit që me këtë çështje duhet të merren ekspertë nga Tirana, të cilët do të mund të kryejnë matjet.

Gazetari i emisionit “STOP” rikthehet pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve në Gjirokastër, pasi kryeinspektori Kristaq Thimjo po e përdor këtë institucion si harremin e tij privat.

Më datë 28.09.2017, Thimjo i ka dërguar një shkresë përcjellëse Gjykatës së Apelit Gjirokastër për të autorizuar Erjon Puravellin si inspektor për të ndjekur procedurat private të tij në këtë gjykatë.

Gazetari komunikon me inspektor Puravellin për të kuptuar se për çfarë ka shërbyer ky autorizim.

Inspektori Puravelli – Unë inspektor jam vetë, me autorizim në çdo gjë.

Gazetari – Po jo në çdo gjë nuk vete ti, se po të jetë diçka e kundra ligjshme, mban ti pastaj, më kupton … mund të të përdorë si levë.

Inspektori Puravelli – Unë s’jam jurist. Gjithsesi i ka ai, se është i autorizuar, unë jam i autorizuar.

Gazetari – Po për çfarë arsye? Për të tërhequr dosjen nga Gjykata e Apelit Gjirokastër?

Inspektori Puravelli – Jo ore, çfarë…

Gazetari – Po për çfarë?

Inspektori Puravelli – Çfarë dosje? Unë s’kam fare punë me dosjen.

Por në këtë shkresë të protokolluar, drejtuar Gjykatës së Apelit, Gjirokastër, thuhet se Erjon Puravelli, punonjës në Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, Dega Rajonale Gjirokastër, autorizohet të jetë përfaqësues i institucionit për çështjen civile në Gjykatën e Apelit, më datë 12.10.2017, ora 08:30. Inspektorit iu dhanë të gjitha tagrat, duke përfshirirë edhe të drejtën për të hequr dorë nga ankimi, kërkesë për të pushuar gjykimin, si dhe çdo e drejtë tjetër që të gjykohet e arsyeshme.

Kristaq Thimjo vazhdon të jetë në gjyq me ISHMP-në, ku prej datës 14 Shtator 2017 është emëruar drejtor nga ish – drejtori i këtij institucioni, Ergys Agasi. Ai po shfrytëzon këtë post dhe është në shpërdorim detyre, duke iu referuar nenit 248 të Kodit të Procedurës Penale. Thimjo ka vendosur në presion Gjykatën e Apelit, në mënyrë që të pushojë gjykimin e çështjes civile, për shkak të heqjes dorë të palës paditëse nga ankimi.

Kryeinspektori Thimjo ose inspektori Puravelli, i cili ishte autorizuar prej tij për të ndjekur çështjen, duhet të kishin lënë seancën ligjore në mungesë, që gjykata të nxirrte vendimin konform ligjeve të Republikës së Shqipërisë. /tvklan.al