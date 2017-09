Miratohet struktura e organeve të Vetting -ut

Publikuar | 15:45

Plot pas 16 orësh debate, shumica socialiste ka miratuar vetëm me votat e saj strukturën e 3 organeve të Vetting -ut duke rrëzuar amendamentet e propozuara nga 2 partitë e opozitës, PD dhe LSI.

Votimit i parapriu një debat mes Kryeministrit dhe 2 kryetarëve të partive opozitare, të cilët ishin kundër shkurtimit të numrit të punonjësve për 3 institucionet e reja të Vetting -ut, që sipas tyre, kishte si qëllim marrjen nën kontroll nga kreu i qeverisë.

“Synimi është që të kemi struktura homogjene dhe fleksibël, të cilat mund të ngrihen shpejt dhe të jetë efikase në funksionimin e tyre qysh në fillim. Strukturat e fryra me dublime rolesh nuk shtojnë mundësitë për sukses, por vetëm rrisin shpenzime, konsumojnë kohë dhe energji të tepërt dhe rrezikojnë qëllimin për të cilin këto struktura krijohen“.

“Po shohim qartësisht duart e gjata të qeverisë që po zgjaten ditën dhe natën për të kapur përfundimisht sistemin e drejtësisë”, replikoi Kryemadhi.

Ndërsa kreu i PD, Basha tha:

“Paguan qindra njerëz për të sharë nga mëngjesi deri në darkë dhe nuk paske para për atë që je zotuar dhe që i ke dalë si kampion, Reforma në Drejtësi”.

“Unë i kam kërkuar sot Sekretarit të Përgjithshëm t’i çojë një letër ONM -së dhe t’i kërkojë opinion për këtë proces. Nëse ONM -ja do të shprehë rezerva të njëllojta me tuajat, në këtu jemi prap”.

Ngjarja e 18 Shtatorit në Elbasan ishte një tjetër çështje që përballi Ramën dhe Bashën në Kuvend.

“Po si je çuar këtu 5 herë dhe një herë nuk përmende Elbasanin?”

“Të jeni të sigurt që ai operacion nuk mbaron pa u vënë para përgjegjësisë të gjithë ata që janë të përfshirë.”

“Ti ke frikë të thuash organizatat kriminale të Elbasanit!”.

Serioziteti nuk i karakterizojë të gjitha debatet mes ky kundërshtarëve Rama e Basha, të cilët nuk i kursyen akuzat në adresë të tyre edhe për kohën kur të dy drejtonin Bashkinë e Tiranës.

“Ke qenë Kryetar Bashkie, ke patur 8 mazhordomë me bluza të bardha”.

“Ata ishin roje me këmisha të bardha, me jelekë, me papjonë. Dua të di ku e keni problemin ju me të bukurën, se këtë nuk e kam kuptuar kurrë. Erdhe nga Amsterdami gjete mermer, vure laminat. Vetëm një gjë ta kam kuptuar, atë kolltukun alla turka ku flije gjumë. Atë bëre mirë që e more se unë nuk kisha kolltuk të rehatshëm atje në zyrë. Juve shëmtimi ju pëlqen”.

“Meqë ne qenkemi partia e pisllëkut, e mban mend gropën që e gjete dhe e le derisa e mbusha e unë. Qelbej e gjithë Tirana, po jo aq shumë sa zyra jote. Thonin se ishte jashtëqitja e breshkave, shpresoj që të ishte vetëm ajo”.

Në seancën e gjatë ditës së enjte, parlamenti pranoi 2 dekretet e ish – presidentit Nishani që kthente mbrapsh 2 ligje të maxhorancës, atë për lejimin e importit të mbetjeve, si dhe disa ndryshime në ligjin për dhomat e tregtisë. Vetë socialistët, edhe pse deklaruan se ishin dakord për tërheqjen e të dy ligjeve abstentuan gjatë votimit.

Tv Klan