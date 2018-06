Instituti italian jep alarmin për verën

Publikuar | 15:25

Moti prej disa vitesh ka dalë nga normaliteti, duke na ofruar episode ekstreme si në vere ashtu dhe në dimër.

Këshilli Kombëtar i Shkencës në Itali, me anë të një studimi të kryer së fundmi ka nxjerrë në pah se ngjarjet ekstreme si stuhi, valë të nxehti mbase dhe tornado do të shoqërojnë gjatë kësaj vere gjithë Europën.

Ekspertët thonë se vera ka hyrë me temperatura të larta, e mbase ajo do të përngjasojë me verën e vitit 2003 që ishte e karakterizur nga thatësira ekstreme.

Europa regjistroi temperatura deri në 35 gradë Celsius këtë fundjavë, ndërsa në disa vende të tjera si Pakistani termometri arriti 50 gradë Celsius e cila konsiderohet vlerë rekord.

Masat e ajrit, të ngrohta në njërën anë dhe të ftohtat në anën tjetër, thonë ekspertët italianë, vazhdimisht luftojnë për të fituar terrene kështu shkaktojnë fortunë dhe stuhi.

Ekspertët e klimës mendojnë se përplasja e rrymave të nxehta nga Afrika me rrymat e Atlantikut rrezikojnë të sjellin fundjavën e ardhshme breshër, tornado dhe stuhi, kryesisht në pjesën veriore të Italisë.

Por kjo situatë sipas tyre ka të ngjarë të vazhdojë edhe gjatë muajve Korrik dhe Gusht.

Tv Klan