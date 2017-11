Publikuar | 22:53

Interi mori përkohësisht kreun e renditjes në Serinë A. Zikaltërit kaluan Napolin në klasifikim falë fitores 3 – 1 në fushën e Cagliari. Kapiteni Ikardi dhe Brozoviç ishin shënuesit në këtë sfidë.

Të dielën do të zhvillohen ndeshje të tjera të javës së 14. Napoli do të luajë në fushën e Udinezes, ndërsa Juventusi pret Krotonen.PD: Gjebrea duhet të sqarojë lidhjet me Habilajt

Tv Klan