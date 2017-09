Intervistat/ Thaçi, Pacolli, Kurti e Ahmeti flasin për Fevziun

Publikuar | 23:02

Në programin special me rastin e 20-vjetorit të emisionit “Opinion” në sheshin “Nënë Tereza” gazetari Blendi Fevziu intervistoi edhe Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, kryetarin e AKR-së Behgjet Pacolli, kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosja! Albin Kurti dhe kryetarin e BDI-së në Maqedoni, Ali Ahmeti.

Gjatë intervistës, Presidenti Thaçi vlerësoi lart emisionin “Opinion” dhe pamjet që Fevziu me grupin e Televizionit Klan kanë xhiruar para dhe gjatë pavarësisë së Kosovës.

“Më lejo Blendi të them diçka, ne të gjithë do të shkojmë, por ato xhirime, ato emisione, por para së gjithash, dokumentari që ju e keni përgatitur për shpalljen e Kosovës së Pavarur dhe sovrane, përcjellja nga afër e të gjithë atij zhvillimi historik do të mbetet përgjithmonë, dhe do të jetë kujtesë shumë e mirë edhe për fëmijët tonë, edhe për fëmijët e fëmijëve tonë”, tha ai.

Fevziu tha se ishte “shumë e çuditshme, por isha duke supervizuar një sërë materialesh dhe midis tyre pashë dokumentarin dhe e kapa veten prapë me sytë gati të mbushur me lot nga emocioni asaj dite. Kanë kaluar, tashmë bëhen gati 10 vjet dhe emocioni është akoma i jashtëzakonshëm, më vjen çudi se si ruhet akoma aq fort. Ndoshta, janë materialet e momentit dhe është entuziazmi i asaj dite, por gjithsesi ju keni pasur disa kulme të historisë së Kosovës, në fitoren e luftës, po e quaj hyrjen e aleatëve, trupave të NATO-s në Kosovë, në Pavarësinë e Kosovës… a ju duket sikur i keni shteruar emocionet? Se emocione kaq të mëdha zor se vijnë më…”

Thaçi: Emocionet nuk shteren kurrë, kam energjinë, kam kurajën, kam vullnetin që t’i shërbejë vendit edhe më tutje me të gjithë potencialin dhe kredibilitetin që e kam, por po e theksoj, këto 20 vite, kanë qenë vite jo të lehta, por vite të suksesit për Kosovën në veçanti, me bërjen e Kosovës së lirë, të pavarur, tashmë në një proces të perspektivës së sigurt Euroatlantike. Unë qëllimet e mija i kam pasur tri, liria e Kosovës që u arrit në vitin 1999, pastaj Pavarësia e Kosovës që u arrit në vitin 2008 dhe tani anëtarësimi i Kosovës në NATO dhe Bashkim Europian…

Më poshtë mund të ndiqni edhe intervistat e plota të Pacollit, Kurtit dhe Ahmetit:

/tvklan.al