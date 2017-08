iPhone i shpëton jetën 20 – vjeçarit

Publikuar | 19:00

Një 20 – vjeçar i shpëtoi vdekjes falë telefonit të tij celular, që u ndodh në vendin e duhur në momentin e duhur.

Daniel Lockley po priste dru në bahçen e tij me sharrë me korrent kur humbi kontrollin e saj. Mjeti ra mbi këmbën e tij duke e prerë, por fatmirësisht maja e sharrë preku fillimisht iPhone -in që kishte në xhep.

20 – vjeçari, për fatin e tij të mirë përfundoi vetëm i lënduar nga ky incident.

Daniel, nga Leeds tha se nëse nuk do të kishte qenë për telefonin, që mori goditjen e parë, me gjasë do të kishte vdekur.

“Mjekëve iu desh që të më bënin 12 qepje”, tha i riu për “The Sun”, ndërsa shtoi: “Këmba ishte mbuluar nga gjaku. Mjekët më thanë se isha njeri me fat, pasi për pak do më kishte prerë arterien në këmbë”.

Si për habi, pavarësisht se i dëmtuar, telefoni i të riun është ende në gjendje pune./tvklan.al