Ish të përndjekurit: Juristët e djeshëm, po bëjnë ende drejtësi

Vettingu nuk do t’i ndeshkojë ish-gyqtarët dhe ish-hetuesit e regjimit komunist. Ky ishte një nga konstatimet më tronditëse për ish të persekutuarit nga sistemi i kaluar të cilët do të shohin të njëjtit njerëz që do u japin drejtësinë në demokraci.

Në Gjermaninë Lindore janë hetuar 100 mijë ish-bashkëpuntorë të regjimit komunist nga të cilët janë dënuar 753 prej tyre. Ish-persekutoret nuk janë më në politikë në vendet e ish-bllokut komunist ndërsa në Shqipëri kjo nuk ka ndodhur.

E vetmja lëvizje krahas dëmshpërplimit financiar të të përndjekurve është hapja e dosjeve ku rreth 800 individë kanë kërkuar të dinë emrat e denoncuesve në diktaturë por edhe kjo e pamundur.

Burimi: Klan Plus