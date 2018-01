ISIS “sulmon” Washingtonin

Publikuar | 22:45

ISIS ka publikuar një video kërcënuese mbi propagandën e re që flet për pushtimin e Uashington DC dhe hedhjen në erë të një ure në Londër, duke përdorur pamjet nga filmat hollivudianë.

Abd al Faqir Media, një grup që mbështet ISIS, ka publikuar pamjet e titulluara: “Pushtimi i Uashingtonit: Pjesa 1”. Në video tregohen sulme imagjinare duke përdorur skena nga filmi hit si “Rënia e Londrës” me protagonist Gerard Butler.

Videoja nis me ushtarët duke u përgatitur për të luftuar, duke mbledhur armë dhe duke udhëtuar nëpër një zonë të braktisur me tanke. Pastaj një furgon shihet i mbushur me eksploziv tek po kalon në një urë në Londër.