Jetë e shfrenuar me seks dhe kokainë për shqiptarin dhe miss-in e tij

Mbrëmjen e sotme 8 skuadra të tjera europiane do të zbresin në fushë për të diskutuar trofeun e dytë për nga rëndësia në Europë, atë të UEFA Europa League....

Senatori amerikan, John McCain, tha sot se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën në rrugën e saj evropiane, ndërsa vlerësoi lartë angazhimin e saj në luftën...

Bashkëpunimi rajonal, dialogu me Serbinë, demarkacioni me Malin e Zi që ndërlidhet me liberalizimin e vizave dhe krijimi i ushtrisë së Kosovës, ishin temat për të cilat ministri i...