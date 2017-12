JO VETEM MODE – EMISIONI 14

Publikuar | 22:00

Dritat dhe dekorimet kane pushtuar qendren e Tiranes por cilat jane zonat ku atmosfera festive po duket me e nxehte. Erion Veliaj rekomandon vendet qe duhet te vizitoni dhe zbulon dhuraten me te shtrenjte. Pas pak, shpirti i festes me lodra dhe adrenaline vjen menjehere ne ekran!

Ai eshte kengetari me i vleresuar rumun ne arenen nderkombetare. Mihai, me nje ze unik, perfaqesoi Rumanine ne Eurovision ku u rendit i 4-ti. Gjithe rrugetimin artistik, 37 vjecari e rrefen sot ekskluzivisht per Jo Vetem Mode.

Dhuratat mbeten simbolika e festave! Por, cilat jane sugjerimet e Danies per te bere te lumtur te dashurit tuaj?

Direkt pas performances se fuqishme ne Kenga Magjike, Elhaida Dani sjell nje interpretim ekskluziv te kenges se saj ne Jo vetem mode.