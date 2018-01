JO VETEM MODE – EMISIONI 18

Publikuar | 20:56

I komentuar per look-un ekstravagand, po aq sa per marredhenien e tij te dashurise, djali i Inva Mules dhe Piro Cakos vjen ne nje interviste ekskluzive per “Jo Vetem mode”, ku nuk rezervohet edhe perballe pyetjeve me pikante.

Mbetemi brenda familjes duke qene se personazhi i radhes, vjen nga nje spektakel i dashur per shikusit e televizionit Klan. “C’est la vie” do te perballe kete te diele ne nje takim te fundit, 8 ciftet qe na dhuruan shume muzike dhe argetim. Por, fituesin Kristi Karkanaqe dhe miqte e tij te gares, patem mundesi t’i takojme edhe diku tjeter. Mes atmosferes se rruges, zbuloni te rejat e personazheve te “C’est la vie”.

Ajo eshte nje nga vajzat me pa komplekse, per te cilen mund te keni degjuar gjithcka. Sara Kapo sapo ka prezantuar nje videoklip, ku perseri nuk munguan komentet per paraqitjen e saj. Por, cfare thote ajo vete rreth kesaj teme? E zbulojme ne kete interviste te shkurter.

Viti i ri ska pak qe ka nisur dhe synimet qe zakonisht i vendosim vetes per te permiersuar aspektin fizik apo mendor, shpesh duken te pamundura. Por, nese jeni gati per te ndihmuar veten tuaj, duke i dhene me shume jete trupit, brenda dhe jashte, duhet patjeter te merrni ne konsiderate aktivitetin e ri qe kemi zbuluar. Aikido ne fakt eshte nje art marcial qe po ushtrohet se fundi ne Tirane. Dhe, duket vertete frymezues!

Shprehja ikone “new year, new me” pra me ardhjen e vitit te ri une jam krejt tjeter njeri, duhet marre me rezerva kur vjen fjala tek stili dhe veshjet tona. Kujdes, nga viti 2017 ka disa trende qe duhet t’i merrni me vete ne 2018-en. Cilat jane ato? Shohim Danian!