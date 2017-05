Kamioni del nga rruga, humb jetën i riu

Publikuar | 01:20

Pogradec – Një i ri ka gjetur vdekjen, ndërsa një tjetër ka mbetur i plagosur rëndë, si pasojë e një aksidenti automobilistik.

Ngjarja ndodhi të premten, në afërsi të fshatit Slabinjë. Sipas policisë, 24 – vjeçari me iniciale E.M udhëtonte me një kamion “Benz” me targa AA362KK, kur ka dalë nga rruga.

Aksidenti ka qenë fatal për 24 – vjeçarin, banues në fshatin Rëmenj të Pogradecit, i cili ka ndërruar jetë.

Ndërsa 20 –vjeçari me iniciale E.Z, i cili ishte pasagjer, ka mbetur i plagosur. Ai ka marrë ndihmën e parë në Spitalin e Pogradecit dhe pritet të transportohet në Tiranë për mjekim më të specializuar.

Në vendin e ngjarjes ndodhet grupi hetimor që po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit./tvklan.al