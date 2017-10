Kamioni përplas makinën, plagosen dy të rinj

Publikuar | 11:50

Dy automjet janë përplasur mesditën e së shtunës në rrugën nacionale Pogradec-Qafë Thanë. Sipas njoftimit të policisë bëhet me dije se mjeti tip “Toyota” me targa AA336SB është përfshirë në një aksident me mjetin tip kamion me targa 1705AC.

Për pasojë janë aksidentuar dy shtetasit E.Gj, rreth 26 vjeç dhe K.Z, 24 vjeç, të dy banues në Tiranë, të cilët udhëtonin me mjetin tip “Toyota”.

Të dëmtuarit janë transportuar në Spital për të marrë ndihmë mjekësore, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve./tvklan.al