Kamza triumfon në Laç

Publikuar | 20:27

Kamza është fituesja e ndeshjes së fundit të javës së 8. Në Laç blutë fituan 1-0 me golin e Sebino Plakut në minutën e 86.

Sulmuesi ndërmori një aksion personal kombinoi me Frashërin që krosoi në qendër për Plakun, i cili goditi saktë me kokë duke gjetur rrjetën.

Ndeshja u shoqërua nga tensioni që erdhi për shkak të konkurrencës sportive. Të dy skuadrat luajtën me nga 10 lojtarë për afro 30 minuta. Me këtë fitore, Kamza kaloi në renditje Laçin dhe Partizanin duke u ngjitur kështu në vendin e katërt me 12 pikë.

/Tv Klan