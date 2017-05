Publikuar | 23:17

Modelja shqiptare Oriola Marashi ka qenë protagonistja e klipit “Mama” i këngëtarit të njohur, autor të shumë hiteve botërore, Jonas Blue.

Ajo ka uruar për ditëlindje në profilin e saj në Instagram modelen Elena Lika, me shpreshjen “May your life be as good as you ass”. Këtë urim ia ka thyer Jonas Blue duke e ngacmuar.