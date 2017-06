Kërcënohet 24-vjeçari: Pas zgjedhjeve do të kesh probleme

Publikuar | 18:16

Një 24-vjeçar në Kavajë është kërcënuar nga dy persona ditën e sotme, të cilët i ka identifikuar dhe i ka denoncuar në polici.

Zyrtarisht Policia e Kavajës thotë se ka shpallur në kërkim dy autorët e dyshuar. Ata janë me iniciale A.S 59 vjeç dhe B.Xh 30 vjeç.

Sipas denoncimit në polici të 24-vjeçarit me iniciale T.P, tek “nënstacioni elektrik” pranë tij ka ndaluar një automjet ku nga kanë zbritur dy personat e sipërpermendur.

Ai u ka thënë hetuesve se 59-vjeçari me iniciale A.S e ka qëlluar dhe e ka kërcënuar se pas zgjedhjeve do të ketë probleme. /tvklan.al