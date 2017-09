Kombëtarja mbërrin në Maqedoni

Publikuar | 22:29

Pak orë pas fitores 2 – 0 me Lihtenshtejnin Kombëtarja u nis për në Shkup, ku ditën e martë do të ndeshet me Maqedoninë, në stadiumin e vogël të Strumicës.

Autobusi i kuqezinjve është shoqëruar nga patrulla policie dhe forca sigurie gjatë gjithë udhëtimit nga Elbasani deri në kryeqytetin e Maqedonisë.

Masat ishin për të shmangur çdo lloj problemi. 6 vite më parë një miqësore u zhvillua në Prilep ku pati probleme nga tifozëria vendase.

Strumica u zgjidh si zona më e qetë. Kombëtarja do të mbështet nga pak më shumë se 400 tifozë. Synohet fitorja e tretë radhazi, por e rëndësishme është të mos largohen pa pikë.

Një fitore me Maqedoninë të martën do të forconte pozitat e Shqipërisë në vendin e tretë në grup. Stërvitja në ‘Elbasan Arena’ ishte e fundit e kombëtares në Shqipëri. Deri të hënën, ekipi do të stërvitet në Shkup.

/Tv Klan