Kombëtarja shqiptare niset drejt Spanjës

Kombëtarja shqiptare është nisur paraditen e sotme drejt Spanjës. Kuqezinjtë kanë mbërritur në Rinas rreth orës 9 të mëngjesit. Të qetë, për më tepër të heshtur futbollistët i janë drejtuar terminalit vip të aeroportit të Rinasit.

Mes tyre edhe Ivan balliu Campeny, një katalan që shkon për të luajtur kundër Spanjës.

Me skuadrën nuk ka udhëtuar sulmuesi Sokol Cikalleshi, i cili u dëmtua në seancën e djeshme stërvitore. Ai pritet të qëndrojë për 3 javë jashtë fushave të lojës. Cikalleshi u kthye në skuadrën e tij në Turqi.

I fundit që u fut në ambientet e aeroportit ishte trajneri Christian Panucci. Tekniku do të jetë i kushtëzuar në zgjedhjen e futbollistëve për shkak të dëmtimeve. Formacionin dhe rreshtimin italiani do ta vendosë në seancën e pasdites së sotme, por mendohet se do ta nisë me modulin 4-5-1. Në seancën e fundit në Shqipëri mund të kuptohej se në portë do të jetë Etrit Berisha, i cili e ka kaluar gjendjen gripale. Në mbrojtje Veseli, Ajeti Memolla dhe Hysaj.

Ansi Agoli nuk është në formën e tij më të mirë dhe pritet që gjendja e tij të shihet deri pak orë para ndeshjes. Në mesfushë Lila, Kaçe, Xhaka dhe Latifi

Memushaj do të jetë në rolin e sulmuesit të fshehtë ndërsa sulmues i deklaruar Sadiku.

