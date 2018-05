Publikuar | 17:33

Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, deputetët votuan një rezolutë për heqjen e tarifave të “Roaming-ut” në telekomunikim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë.

Rezoluta është propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Social-demokrate.

Dardan Molliqaj, nga kjo parti, tha se heqja e “Roaming” me Shqipërinë do të rrisë komunikimin mes vendeve dhe do të ulë koston e shpenzimeve të qytetarëve të Kosovës./REL