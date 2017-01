Kosova gjatë vitit 2016

Publikuar | 23:30

Viti 2016 në Kosovë u përshkua nga protestat dhe skenat e dhunës, rrjedhojë e një krize politike që zuri fill që në gusht të vitit 2015 me marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asaj për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Përveç hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit me Bashkimin Evropian, Kosova e mbylli edhe këtë vit duke mbetur e fundit në proceset integruese. Një pasqyrë të zhvillimeve gjatë këtij viti në Kosovë, e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Besim Abazi./VOA



