Kosova mund Shqipërinë, dështon ekipi i ndërtuar nga Panucci

Kosova mundi Shqipërinë me rezultatin 3 – 0 në një sfidë ku ekipi i trajnerit Panucci nuk bëri asgjë. Gabime në mbrojtje dhe paqartësi në sulm nuk dhanë rezultat në skuadrën e re kuqezi përballë një stadiumi të mbushur me shqiptarë të martën në Zyrih. Christian Panucci e nisi me dy debutues Gurin dhe Ndojin, pa harruar disa futbollistë të tjerë të afruar gjatë muajve të fundit, si Lika, Ramadani dhe Qaka. Shqipëria pa nga sulmi që në fillim, por pa rrezikuar, madje duke shfaqur pasiguri në mbrojtje.

Gabimin e Veselit në minutën e 15’ e korrigjoi Berisha. Ai ndali goditjen e Avdiajt. Në të 20’ lojtarët e Kosovës gjetën të papërgatitur ata të Shqipërisë. Zeneli realizoi golin e avantazhit. Një lojë më e kujdesshme e Kosovës dhe paqartësi tek ajo e Shqipërisë. Zëvendësime në fundin e pjesës së parë, Qaka e Roshi i lanë vendin Manajt e Lilajt. Pas pushimit Shqipëria u shfaq përsëri e paqartë, një situatë që u shfrytëzua sërish nga Kosova. Zeneli nuk fali sërish duke realizuar golin e dytë me një goditje në hyrje të zonës.

Loja e Shqipërisë vijoi e paqartë, duke lënë hapësira në mbrojtje. Zhegrova i futur gjatë pjesës së dytë goditi nga jashtë zonës në minutën e 66’, por Berisha grushtoi topin. Menjëherë më pas 19-vjeçari nuk gaboi, duke shënuar golin e tretë për Kosovën.

Ndryshimet e Panucci prekën mbrojtjen dhe sulmin. Lika, Ndoji, Guri i lanë vendin Mavrajt, Abazajt e Balajt. Pavarësisht kalimit të minutave dhe zëvendësimeve lojën e kontrolluan lojtarët e Kosovës, që patën mundësi për të realizuar sërish. Christian Panucci ka disa ditë kohë për të punuar për të patur një paraqitje më të mirë të dielën me Ukrainën.

