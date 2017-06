Kosova voton për qeverinë e re

Publikuar | 14:01

Kosova mban sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare në të cilat do të zgjidhet qeveria e re e vendit. Mbi 1 milionë e gjysmë qytetarë të Kosovës, përfshirë edhe Serbët, do të zgjedhin sot 120 deputetë të parlamentit të ri.

Në garë janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 lëvizje qytetare.

Tre janë kandidatet kryesorë për kryeministër.

Ish-kryeministri Kosovës, Ramush Haradinaj, emri i te cilit u propozua nga koalicioni mes AAK-së, PDK-së dhe Nismës.

Avdulla Hoti, ministri në largim i financave, është propozimi i koalicionit të formuar mes LDK-së, Aleancës Kosova e Re dhe Alternatives si dhe Albin Kurti, kandidati për kryeministër i Vetëvendosjes e cila në këto zgjedhje garon e vetme.

Figurat kryesore të politikës në Kosovë e kanë hedhur tashmë votën e tyre, mes tyre, edhe kandidatët për kryeministër.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi pas votimit, bëri thirrje që qytetarët të nxitojnë drejt qendrave të votimit.

Më shumë se 29 mijë vëzhgues po monitorojnë procesin zgjedhor i cili sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri tani ka ecur normalisht dhe i qetë.

Zgjedhjet e parakohshme u thërritën nga presidenti Thaçi pasi qeveria e Isa Mustafës nuk i mbijetoi mocionit të mosbesimit, muajin e kaluar.

Partitë politike premtuan gjatë fushatës rritje ekonomike e rritje pagash si dhe lufte kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Institucionet që do të dalin nga zgjedhjet e së dielës do të përballen me probleme si çështja e kufirit me Malin e Zi, që çoi edhe në rrëzimin e qeverisë, bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë që vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës si dhe përballjen me fillimin e funksionimit të Gjykatës së Posaçme që do të trajtojë pretendimet për krime lufte./ TV KLAN

