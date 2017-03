Kthimi i Xhakës tek Kombëtarja, De Biasi: Ai ka gabuar…

Publikuar | 23:07

Trajneri i kombëtares Gianni De Biasi i ftuar në një intervistë ekskluzive në emisionin “Opinion” të Blendi Fevziut, ka folur për ndeshjet e fundit, por edhe për çështjen Xhaka dhe largimin e tij nga grumbullimi i kombëtares.

Blendi Fevziu: Një emër tjetër që është përfolur këto kohët e fundit, është Taulant Xhaka, i cili ka zgjedhur Shqipërinë, ndërkohë që i vëllai ka zgjedhur Zvicrën. Ka luajtur mirë në ndeshjet paraeliminatore në Francë 2016 dhe nuk e shohim me kombëtaren, pse jo Xhaka?

De Biasi: Para së gjithash ndërhyrja tënde në këtë çështje nuk është korrekte, ai nuk është se nuk zgjodhi Zvicrën, ishte Zvicra që nuk e deshi dhe pastaj ai erdhi te Shqipëria.

Blendi Fevziu :Ai është shprehur se në çdo rast do të zgjidhte Shqipërinë. E ka thënë ai vetë.

De Biasi: Po shumë mirë, më bëhet qejfi që është i lidhur me bluzën e kombëtares, e tregoi edhe në rastin e fundit, duke i lënë shokët e tij vetëm, shkoi te klubi i tij.

Blendi Fevziu : Pse i la, pse i la shokët?

De Biasi: Sepse nuk luajti kundër Italisë, dhe sepse ai mendonte se kjo ishte një padrejtësi kundrejt tij, dhe kështu mendonte që më e mira ishte të kthehej në skuadrën e tij.

Blendi Fevziu : Jo vetëm me Italinë, janë disa ndeshje që ai nuk ka qenë aktiv

De Biasi: Ai ka luajtur gjithmonë, të vetmen herë që nuk e aktivizova ishte ndeshja me Liteshtejnin pasi mendova që të çlodhej, për ndeshjen me Spanjën, dhe kjo ishte një zgjidhje strategjike që kisha bërë unë, dhe Xhaka këtë e dinte.

Blendi Fevziu :Pse kundër Italisë, ai nuk duhet të ishte në fushën e lojës?

Sepse kisha nevoje për dy lojtare me karakteristika te ndryshme qe ai nuk i ka, dhe pastaj jane disa vlerësime qe bëhen gjatë stërvitjes, ne nga e hëna deri të enjten kemi bërë, 1, 2, 3 6 seanca stërvitore, nuk e di sa, dhe të gjitha stërvitjet tona janë të monitoruara nga GPS, dhe aty tregohet kush vrapon kush starton, kush vrapon në një mënyre dhe kush në një tjetër, dhe të dhënat e tij ishin negative.

Blendi Fevziu :Por, ai po luan në klubin e tij.

Po, po fiton edhe kampionatin, Bazilea është një skuadër qe po fiton kampionatin prej 7 vjetësh, besoj se ai është shumë i lumtur që luan atje, dhe ata janë shumë të lumtur që e kanë në skuadër, por përse më përket mua, ai është një lojtar si gjithë të tjerët.

Blendi Fevziu :Keni patur një diskutim të fortë para se të ikte…

De Biasi: Zero, zero fjalë, një mesazh që me kërkonte në orën një e dhjete të natës pas ndeshjes me Palermon ku ai më kërkonte që të flisnim, unë nuk e kisha celularin…

Blendi Fevziu :Ai e la skuadrën para ndeshjes?

De Biasi: Jo jo jo ishte ne pankine, u ngrit beri edhe nxemje, beri nxemje për tu futur ne fushe, në një e dhjete te natës me erdhi ne mesazh i tij por qe unë e pashe te nesërmen në mëngjes, sepse unë në orën 1 e 10 të natës celularin e mbaj të fikur pasi jam një person normal, që e fik celularin natën, para se te fle. Dhe në mëngjes kur u zgjova pashë dy mesazhet e tij, por dhe një mesazh të tretë ku më shkruante që kishte prenotuar avionin për tu kthyer në Bazilea, dhe që unë të hidhja në fushë për ndeshjen miqësore me Bosnjën, lojtarë që nuk luajnë titullar me skuadrat e tyre.

Blendi Fevziu :Nuk keni patur ndonjë bisedë tjetër?

De Biasi: E takova të nesërmen në mëngjes në hollin e hotelit dhe me tha që do të ikte, unë i thashë shko, shko i qetë.

Blendi Fevziu :Do të kthehet në kombëtaren shqiptare?

De Biasi: Nuk varet nga unë por nga sjellja e tij, ai ka gabuar.

Blendi Fevziu :Varet nga sjellja e tij dhe vendimi që do të marrë. U fol edhe gjestin e tij që hodhi shishen e ujit gjatë ndeshjes me Zvicrën në Francë. E diskutuat këtë gjest?

Ma shpjego ti?

De Biasi: Ka dhe episode të tjera që nuk janë parë nga telekamerat, që unë nuk dua të flas, pasi dua që të mbroj figurën e tij, unë jam 60 vjeç, nuk jam 27 si Taulanti që thotë se……

Blendi Fevziu :Ai ishte jashtë lojës në ndeshjen më të rëndësishme të jetës së tij, kur do të luante me klubin e tij…

De Biasi: Unë bej trajnerin, nëse nuk luan mirë gjatë ndeshjes unë e nxjerr nga fusha, nuk kam pse të shikoj vëllai e gjëra të tjera….

Blendi Fevziu :Keni folur me të për këtë rast.

De biasi: Patjetër

Blendi Fevziu :Çfarë tha?

De Biasi: Të thashë që preferoj të mos e them.

Blendi Fevziu :Kanë qenë të vështira marrëdhëniet tuaja?

De Biasi: Gjithmonë te mira.

Blendi Fevziu : Gjithmonë të mira.

De Biasi: Por ti duhet të kuptosh një gjë që ka disa dinamika në kokën e lojtareve që kur luajnë çdo gjë shkon mire, kur nuk luajnë gjejnë justifikime tek trajnerët.

Blendi Fevziu :Çfarë po ndodh me Shqipërinë që nuk po shënon dot në këto ndeshjet e fundit? Nuk kemi mirë sulmin, nuk janë në formë të mirë lojtarët, çfarë ndodh?

De Biasi: Para se te përgjigjem për këtë gjë, le te bëjmë një diskutim ndryshe. Ne përpara se të humbnim këto katër ndeshje, kishim fituar tre dhe barazuar një. Unë besoj se po të përballesh me skuadra si Spanja, e ke më të vështirë të shënosh, po të luash kundër Xhekos dhe shokëve të tij është me e vështire te shënosh, por ne dje treguam një lojë të mirë, duke krijuar edhe disa raste për të shënuar, por problemi qëndron tek mangësitë teknike te lojtareve, golashënues i talentuar, lind ose bëhesh gjatë viteve, ne kemi lojtarë me cilësi të mira që japin 110% te asaj që kanë, por diferencën ne fund e bën një gjest teknik individual. Une dua te flas për lojën në përgjithësi të të gjithë skuadrës, ne nuk kemi bërë figurë të keqe me asnjë kundërshtar përsa i përket aspektit taktik dhe organizimit të skuadrës.

Blendi Fevziu : Shqipëria pati një grup mjaft interesant gjatë Euro 2016. Pse një pjesë e këtyre lojtarëve nuk luajnë më, jo vetëm me kombëtaren por edhe në skuadrat e tyre. Mos kemi një rënie të nivelit të lojtarëve edhe në klubet e tyre.

De Biasi: Unë e kam vërtet te vështirë ta kuptoj perse lojtaret tanë nuk luajnë me klubet e tyre, shpesh herë kam provuar të flas me trajnerët dhe presidentet e skuadrave ku luajnë lojtarët tanë, për të kuptuar se a kishte ndonjë problem me sjelljen apo se ne skuadër kishte lojtare më të mirë se tanët. Besoj se edhe ti e di që po nuk luajte rregullisht nuk ke një formë të mirë. Edhe ata që zbritën në fushe dje me Bosnjën, duke përjashtuar të dëmtuarit dhe të skualifikuarit. Besoj se dje hodhëm në fushë formacionin më të mirë. Edhe kundër Italisë ne hodhëm në fushë formacionin më të mirë që kemi në dispozicion.

Blendi Fevziu :Kjo do të thotë se futbollistët tanë nuk janë mirë këtë sezon as në klubet e tyre?

De Biasi: Po këtë e kam thëne dhe një muaj me parë.

Blendi Fevziu :Pse ndodh kjo?

De Biasi: Sepse kështu është futbolli, ka periudha dhe cikle që lojtaret janë në formë të mirë dhe ka periudha jo. Aktualisht disa nuk po luajnë, të tjerë po luajnë, por nuk janë në forme të mirë.

Blendi Fevziu :Gjatë ditëve të fundit, ndoshta edhe më parë është folur dhe diskutuar shumë për zgjedhjet dhe debatet që ju keni patur me disa lojtarë. Problemi i parë ka qenë debati mes jush dhe Kaçes. Ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të kombëtares. Përse Kaçe nuk luan me kombëtaren?

De Biasi: Sepse nuk luan me klubin e tij, nuk ka luajtur asnjë minutë me klubin e tij Paokun e Selanikut. Kaçe është një lojtar me cilësi teknike të mira, por duhet që të rritet edhe njeriu e karakteri i tij, njëlloj si talenti që ka. Dhe të kuptojë gjëra të rëndësishme që jeta i vë përballë, sepse ai është një lojtar me shumë talent, por duhet të punojë më shumë me veten dhe motivimet t’i transformoje në fushë.

Blendi Fevziu : Ju po thoni se ka patur vështirësi në klubin e tij para se të kishte me kombëtaren?

De Biasi: Ai iku nga Paoku i Selanikut dhe shkoi te Viktoria Lilsen, atje nuk luajti fare pasi bëri disa ndeshje, e nxorrën nga skudra fare, nuk u duk më në fushë. Në janar u rikthye te Paoku i Selanikut, nga janari deri tani ka luajtur vetëm një ndeshje, nuk luan fare.

Blendi Fevziu :Kur ka ndodhur kjo?

De Biasi: Duhet pyetur ai.

Blendi Fevziu :Po ju keni folur me Kaçen?

De Biasi: Jo nuk kam folur, kam folur shumë me të në të shkuarën. Ndonjëherë duhet që lojtarët të bëjnë zgjedhje vetë, dhe ti kuptojnë vetë arsyet, sepse ndryshe po t’i marrim në për dorë, nuk do të rriten kurrë, duhet që ndonjëherë të thyesh turinjtë.

Blendi Fevziu :Nuk ka patur ndonjë përplasje mes jush dhe Kaçes më parë?

De Biasi: Kurrë.

/Opinion.al