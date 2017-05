Ku ndodhet Marali?

Publikuar | 22:20

Aktorja e njohur turke, Hazal Kaya, e njohur për rolin e Maralit në serialin me të njëjtin emër, ka kohë që po qëndron larg kamerave.

Por, gazeta turke “Sabah” ka zbuluar se ajo po shijon pushimet në ishujt grekë para se të rinisë me projektin e ri.

Ajo që tërheq vëmendjen është se teksa vitet e kaluara, aktorja 26-vjeçare ka zgjedhur bregdetin turk duke kaluar pushimet në Izmir dhe Cesme, këtë vit është ka kaluar në ishujt grekë.

Aktorja e dashur duket se po mbledh energji për projektin e ri. Sipas “NTV” Kaya do të luajë në prodhimin turk të “I Paturp”, me skenarist të njëjtë me të serialist “Shtëpiake të Dëshpëruara”, që është transmetuar në Televizionin Klan.

Projekti i fundit në të cilin ka marrë pjesë Kaya është seriali Maral dhe më pas është angazhuar në kruse gatimi, që mbetet një prej pasioneve të saj./tvklan.al