Kupa e Shqipërisë, zhgënjejnë Kukësi dhe Teuta

Publikuar | 21:35

U luajtën sot ndeshjet e para të turit të parë të kupës së Shqipërisë.

Nga skuadrat e Superligës, Kukësi dhe Teuta i humbën ndeshjet e tyre me rezultat 1-0 përkatësisht me Egnatian dhe Tërbunin. Në grupin A, Kamza fitoi 2-0 me Ilirinë.

Ndërsa në grupin B, Partizani mundi me goleadë 6-2 Naftëtarin, Flamurtari fitoi me Dinamon 2-0. Rezultatin më të thellë e regjistroi Laçi që mundi Sopotin 12 – 0.

Grupi A

Egnatia 1 – 0 Kukësi

Tërbuni 1 – 0 Teuta

Kastrioti 0 – 0 Vllaznia

Besa 1 – 2 Tirana

Iliria 0 – 2 Kamza

Shënkolli 0 – 2 Besëlidhja

Burreli 2 – 1 Erzeni

Mamurrasi 0 – 8 Skënderbeu

Grupi B

Naftëtari 2 – 6 Partizani

Dinamo 0 – 2 Flamurtari

Turbina 3 – 2 Korabi

Apolonia 1 – 1 Lushnja

Tomori 0 – 1 Bylis

Shkumbini 0 – 2 Pogradeci

Elbasani 0 – 3 Luftëtari

Sopoti 0 – 12 Laçi

Tv Klan