Kur dashuria nuk njeh moshë! E reja humb virgjërinë me 64-vjeçarin

“Ishte e mrekullueshme”. Kështu e ka përshkuar natën e saj të parë me një mashkull, një 22-vjeçare. Vajza, e cila do të identifikohet me pseudonimin “Molly”, ka kryer marrëdhënie seksuale me një mashkull 42 vite më të madh se vetja e saj. “Molly ” dhe Tom u takuan në një treg të Pensilvanisë ku ata punojnë.

Në një intervistë për Metro US, “Molly”, ka thënë se Tomi ka qenë një mashkull i jashtëzakonshëm në krevat dhe nuk ka pasur aspak problem moshën e tij.

“Ai ishte i vetmi, kështu që unë nuk mund të krahasoj me askënd tjetër. Ai ka qenë i durueshëm me mua në dhomën e gjumit. Ishte e mrekullueshme, ne jemi argëtuar shumë”.

“Molly” ka treguar gjithashtu dhe detaje sesi ka nisur marrëdhënia e tyre. “Puthja jonë e parë ka qenë në 31 Tetor të vitit 2016.

Ne aktualisht jetojmë së bashku. Kemi shumë gjëra të përbashkëta dhe ndihemi shumë mirë me njërit- tjetrin, edhe pse kemi diferencë moshe”, ka thënë “Molly”./tvklan.al