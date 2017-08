Kur të propozojnë për martesë…por gruas i interesojnë paratë

Publikuar | 19:40

Një përdoruese e Mumsnet u quajt “lakmitare”, pasi u ankua në faqen e internetit se unaza e saj e martesës ishte shumë e vogël.

Gruaja përdori forumin për të shpjeguar se paga e të fejuarit të saj arrin pothuajse në gjashtë shifra dhe se zakonisht është shumë bujar, por unaza e “vogël” me vlerë 1300 paund nuk ishte çka ajo priste. Ajo vazhdoi të shpjegojë se do të preferonte që ta zgjidhnin bashkë unazën dhe të gjenin diçka do t’u pëlqente të dyve.

“Isha kaq e lumtur për të pranuar propozimin, por u zhgënjeva kur pashë unazën. Fjala e parë që mendova ishte ‘e vogël’,” thotë gruaja.

“Pashë faturën dhe e di që ai ka paguar 1300 paund për të, vlerë e cila është shumë më e ulët nga ajo çka kisha imagjinuar që do të kishte shpenzuar për këtë bizhuteri kaq të rëndësishme. Ai do të zhgënjehet më shumë nga unë që bëra kaq trazirë për këtë gjë, kur në sytë e tij është e përshtatshme dhe nuk ka asgjë të keqe me unazën, përveç faktit që unë nuk jam e lumtur me të,” shtoi më pas.

Ajo tregoi se një koleg i punës i ka thënë të fejuarit: “Nëse ajo bën kaq shumë për një unazë, atëherë nuk është vajza e duhur për ty”.

“Do të doja shumë që ta kishim përzgjedhur bashkë unazën dhe ta bënin një ditë të veçantë gjetjen e njërës që do të na pëlqente të dyve. Është diçka që unë do ta mbaj në dorë çdo ditë dhe është një bizhuteri e veçantë, që unë do të doja ta dashuroja, por ja që nuk mundem.”

Shqetësimi i saj ka patur shumë reagime në Mumsnet, disa prej të cilëve e mbështesnin e disa të tjerë e kanë quajtur “mosmirënjohëse”./ tvklan.al