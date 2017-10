Kuvendi vendos kundër kërkesës së Prokurorisë, Tahiri nuk arrestohet

Publikuar | 15:45

Kuvendi ka votuar të mërkurën kundër kërkesës së Prokurorisë së Krimeve të Rënda për dhënien e autorizimit për arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Raporti i mazhorancës, që autorizon vetëm hetimin dhe kontrollin e banesës, por jo arrestimin e Tahirit, pasi sipas tyre prokuroria nuk ka prova të mjaftueshme për arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm, u votua me 75 vota pro dhe 60 vota kundër.

Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi: “Fillojmë me votimin e rekomandimit të deputetëve të mazhorancës, meqenëse është më larg kërkesës së prokurorisë. Deputetët e mazhorancës parlamentare të Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin rekomandojnë dhënien e autorizimit për kontroll personal dhe të banesës për deputetin Saimir Tahiri, dhënien e autorizimit për ndalimin e daljes jashtë shtetit, detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore, ndalim dhe detyrim për qëndrim në një vend të caktuar si masa shtrënguese të heqjes së lirisë në kuptimin e germës a, b, c, të nenit 232 të kodit të Procedurës Penale; rrëzimin e kërkesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së parë për Krimet e Rënda, për dhënien e masës së arrestit me burg ose në shtëpi për deputetin Tahiri. Hapet votimi me shumicë të thjeshtë, mbyllet votimi, 75 deputetë pro, 60 kundër.”

Ndërsa raporti i opozitës, i cili kërkonte heqjen e imunitetit dhe arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm, pasi sipas saj ekzistojnë fakte të besueshme për përfshirjen e Saimir Tahirit në trafik droge, si dhe veprën penale korrupsion i zyrtarëve të lartë, u rrëzua pas votimit me 60 vota pro dhe 75 vota kundër.

Prokuroria për Krimet e Rënda ka ngritur dyshime se deputeti Saimir Tahiri ka konsumuar elementë të veprave penale të “trafikut të narkotikëve”, në bashkëpunim, kryer në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë.

Javën e kaluar, Prokuroria për Krimet e Rënda iu drejtua Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve me kërkesën për heqjen e imunitetit të Tahirit, me qëllim arrestimin e tij, kontrollin personal dhe të banesës. Prokuroria thotë se ka prova që e implikojnë ish – ministrin me grupin e vëllezërve Habilaj. Këta të fundit, në dosjen e përgjimeve të autoriteteve italiane e përmendin në bisedat e tyre emrin e Tahirit.

Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve nuk arriti konsensusin dhe vendosi t’i drejtohet parlamentit me dy raporte, atë të opozitës, e cila mbështeste plotësisht kërkesën e prokurorisë dhe atë të mazhorancës, e cila kundërshtonte arrestimin për mungesë provash, por mbështeste hetimin dhe kontrollet ndaj Tahirit./tvklan.al