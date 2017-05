Ky është personi më i lumtur në botë, arsyeja do t’ju habisë

Publikuar | 13:58

Ky 36-vjeçar nga Londra deklaorn se është personi më i lumtur në botë. Adam Lyons jeton me dy femra të cilat janë gratë e tij.

Brooke Shedd and Jane Shalakhov janë bukuroshet nga të cilat ai nuk mund të heqë dorë e të zgjedhë një një prej tyre.

Ata kanë një djalë, mamaja biologjike e të cilit është Brookë, por së shpejti familja do të bekohet me një vajzë, mamaja e të cilës do të jetë Jane.

Sipas tyre ky është kombinimi perfekt për nëj familje pasi punët e shtëpisë dhe detyrimet ditore kryhen shumë më shpejt.