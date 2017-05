Ky është Schumakeri shqiptar që mund gjermanët

Publikuar | 09:00

Lirim Zendeli, shqiptari me vendbanim në Gjermani triumfoi në garën ADAC F4 me fitore bindese në Oschersleben. Fitorja e parë vjen pas punës së palodhshme ne stërvitje, pas çdo vështirësie vjen edhe suksesi dhe kështu e përfundon fundjavën me planin që kishte planifikuar talenti premtues.

“Pasi që në prova kishim disa vështirësi dhe në dy garat patem vendin (7-7-9),mbaroi fundjava me sukses. Falimenderit te gjithve per mbeshtetjen dhe gjith motivimin,diçka e pa pershkruar! Ne Lausitzring vazhdon rrugetimi,tani duhet te koncentrohem per abiturimin.

Faleminderit Familjes time që cdoherë gjendet aty ku jam une ,që une sot nuk do isha këtu pa ndihmën e tyre që gjithmonë më kanë përkrahur që une të jem me premtues ne këtë Sport ,nuk është e lehtë por me punë dhe vullnet talenti paguhet me sukses. Paraqitja ishte shum e bukur,kam shum punë për të bërë që të arij synimin tim Formula 1 ,le të shofim me kohe çfar bëhet”, ka deklaruar ai./Tetova1