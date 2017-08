Lajm i mirë/ Si do të jetë moti në fundjavë dhe javën e ardhshme

Publikuar | 10:23

“Disa do të gëzohen dhe disa do të trishtohen”. Për ata që sapo kanë nisur pushimet planet nuk do të shkojnë sipas parashikimeve, pasi temperaturat do të ulen 5-6 gradë. Ndërsa për të tjerët ky është një lajm i mirë sepse nuk do e ndjenë dhe aq shumë vapën.

Sipas Metealb ,mesnatën e së dielës dhe gjatë së hënës, fillon tërheqja nga Ballkani e masave ajrore Afrikane drejt Ishullit të Sicilisë dhe brigjeve Tuniziane. Ndërkohe, gradualisht vendin e tyre e zënë masa ajrore më të freskëta nga Europa Veriperëndimore deri mëngjesin e se premtes kur pritet që qarkullimi i masave ajrore në Ballkan të jete drejtpërdrejt nga Europa Veriore. Në këto kushte, pritet që fundjava tjetër të sjellë një rënie të temperaturave, me të paktën 5 gradë C./tvklan.al