Lampard nis karrierën e trajnerit

Frank Lampard nis një karrierë të re, atë të trajnerit. Ai vendosi të hedhë këtë hap 2 vite pasi u largua nga futbolli i luajtur, duke firmosur për Derby County, skuadër që merr pjesë në Championship.

Ish-mesfushori lidhi një marrëveshje 3-vjeçare me ekipin që është 2 herë kampion i Anglisë, por që nuk është më pjesë e Premier League prej sezonit 2007-2008.

Frank Lampard deklaroi për faqen zyrtare në internet të Derby County se është i lumtur që karriera e tij e re nis me një klub me kaq traditë. Si futbollist Lapard në më shumë se 20 vite karrierë është aktivizuar me West Ham, Chelsea, Manchester City dhe New York City. Me përfaqësuesen e Anglisë është aktivizuar në më shumë se 100 ndeshje.

