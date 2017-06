Publikuar | 21:28

Pavarësisht se jashtë parlamentit për katër vitet e ardhshme, pasi nuk arriti të siguronte asnjë mandat në zgjedhjet e përgjithshme të 25 Qershorit, LIBRA do të vazhdojë.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë themeluesi i saj, Ben Blushi. Në një postim në rrjetet sociale, Blushi sqaron se vendimi u mor në mbledhjen e koordinatorëve të kësaj partie.

“LIBRA do vazhdojë! Sapo mbyllëm një mbledhje të koordinatorëve LIBRA. I falenderoj të gjithë për vendimin e përbashkët që morëm: LIBRA do vazhdojë dhe do rritet”, shkruajti Blushi./tvklan.al