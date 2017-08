Liga e Kampionëve/ Vllaznia e nisi me fitore

Publikuar | 23:10

Vllaznia e nisi me fitore fazën kualifikuese të Ligës së Kampionëve për femra. Skuadra shkodrane mundi me rezultatin 1 – 0 takimin me Sarajevon, ekipi mikpritës i këtij turneu. Goli u shënua nga Megi Doçi në kohën shtesë. Vllaznia arriti të fitonte edhe pse Sarajevo u shfaq më e rrezikshme.

Një sukses pas 3 vitesh në këtë turne për kampionet e Shqipërisë. Vllaznia do të luajë të premten me PAOK të Selanikut që mundi thellë 8 – 0 Betemburgun. Në turin tjetër kalon fituesi i grupit.

Tv Klan