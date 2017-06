LSI shkon larg në sulmet kundër Ramës, kërkon diagnozë për gjendjen mendore të Kryeministrit

Publikuar | 15:31

Lëvizja Socialiste për Integrim shkon larg në sulmet e saj kundër, Kryeministrit Edi Rama. Paraditen e të martës, ajo ka kërkuar zyrtarisht hetim për thirrjen që kreu i qeverisë u bëri policëve që të kërkojnë vota për Partinë Socialiste, ndonëse u tërhoq prej saj dhe kërkoi ndjesë publike. Në padi dhe në një letër të adresuar Presidentit të Republikës, Kryeprokurorit dhe Ambasadorit të OSBE, Kryetari Petrit Vasili e akuzon Kryeministrin se me këtë thirrje ka konsumuar një sërë veprash penale.

“Nëpërmjet këtij akti Kryeministri dhe njëherazi Kryetari Partisë Socialiste, Edi Rama ka shkelur një sërë ligjesh që e ndalojnë Policinë e Shtetit të marrë pjesë në fushatën zgjedhore apo të mbështesë subjekte politike në zgjedhje. Kryeministri i vendit dhe shtetasi Edi Rama me veprimet e tij të cilat tashmë nuk i bën më fshehtas, por hapur dhe publikisht, ka kryer shkelje të rënda ligjore të cilat nuk janë më thyerja të sjelljes dhe rregullave në një proces zgjedhor dhe elektoral, por qartësisht tregojnë se ky shtetas ka konsumuar njëherazi elementë të veprave penale, për të cilat nevojitet shqyrtim dhe hetim objektiv i tyre. Por mesa duket të gjithë këto ligje e rregulla që institucionet e shtetit kanë miratuar, nuk vlejnë aspak për Kryeministrin, pasi i vetmi rregull për të, është anarshia shtetërore. Përsa më sipër, i kërkojmë edhe një herë Prokurorit të Përgjithshëm, që të vlerësojë ligjërisht dhe objektivisht këto fakte të bëra tashmë publike, duke çmuar objektivisht fillimin e ndjekjes penale, dhe kryerjen e hetimeve të paanshme në lidhje mbi këtë çështje”.

Veç padisë, Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon që Kryeministri t’i nënshtrohet një kontrolli mjekësor për të verifikuar nëse është i aftë mendërisht për të ushtruar detyrën e Kryeministrit.

“Nuk mund të aludojmë se në çfarë gjendje psikoemocionale Kryeministri e ka bërë një deklaratë të tillë, por ajo që mund të thuhet me siguri të plotë është fakti që Kryeministri i vendit dhe Kryetari Partisë Socialiste shtetasi Edi Kristaq Rama, me veprimet e tij aktive dhe publike, ka shkelur rëndë ligjin, duke cenuar rëndë marrëdhëniet juridiko shoqërore të mbrojtura nga legjislacioni penal. Përtej vlerësimit ligjor të sjelljes së Kryeministrit, Lëvizja Socialiste për Integrim, çmon të domosdoshëm kontrollin mjekësor të Kryeministrit, për të verifikuar nëse ai është i aftë mendërisht ose jo, që të kryejë detyrën e Kryeministri pasi dukshëm me këto deklarata ai tregon qartë se nuk është në gjendje të qëndrueshme mendore. Nëse një tronditje e tillë psikike, vjen si pasojë e panikut, prej fuqisë së rritjes së mbështetjes popullore për LSI, sërish nuk është aspak shkak për përjashtim nga përgjegjësia penale dhe politike”.

Lëvizja Socialiste për Integrim ka një kërkesë edhe për Presidentin e Republikës, që të thërrase një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurisë Kombëtare.

“Lëvizja Socialiste për Integrim, nisur nga deklarata e papërgjegjshme e Kryeministrit, e vlerëson mëse të nevojshme dhe aspak të tepërt që Presidenti i Republikës të thërrasë mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të analizuar veprimtarinë antiligjore të Kryeministrit të vendit, e cila në thelb përpiqet të keqpërdorë Policinë e Shtetit, dhe duke e kthyer atë në strukture të Partisë Socialiste”.

Kryeministri Rama deklaroi se thirrja e tij nuk kishte qenë e qëllimshme. Por kjo ndjesë nuk i ka mjaftuar LSI -së, që po e akuzon ish -aleatin se ka një plan për të përdorur policinë për të manipuluar zgjedhjet.

Tv Klan