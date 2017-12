Lulzim Basha: Qeveria e Edi Ramës po shkel liritë e qytetarëve

Publikuar | 12:08

Në ditën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzon Qeverinë dhe Kryeministrin Edi Rama se po shkel të drejtat dhe liritë e qytetarëve shqiptarë përmes shit/blerjes së votës, shantazheve dhe kërcënimeve.

Në një postim në Facebook, Basha thotë se kanë kaluar 27 vite nga rënia e komunizmit, por liria e fjalës nuk është e plotë dhe mbi median po ushtrohet censurë nga qeveria.

Statusi i Lulzim Bashës në Facebook:

Sot, ne 10 dhjetor 2017, diten nderkombetare te te drejtave te njeriut, duhej te debatonim si shoqeri per te drejtat e grave, te femijeve, per te drejtat e te rinjve, per permiresimin e kushteve ku secili te ushtronte dhe te gezonte te drejtat qe i takojne. Por fatkeqesisht 27 vite pas ardhjes se demokracise, ne shqiptaret ende nuk zgjedhim dot te lire, nuk gezojme dot lirine e plote te fjales nga censura e qeverise mbi median, nuk perfitojme dot nga liria e vertete e tregut prej monopoleve te pushtetit.

Edi Rama i ka asgjesuar keto te drejta me shitblerjen e votes, me shantazhe dhe me kercenime. Qeveria e tij e shkel perdite dinjitetin e qytetareve me makuterine e tenderave e koncesioneve, me shperdorimin qe ju ben fondeve publike, me arrogancen ndaj njerezve. Kjo qeveri njeh vetem privilegjet e saj, dhe shkel me kembe te drejtat e lirite e njerezve te thjeshte.

Bashkimi i te gjithe shqiptareve eshte garancia e fitores ne betejen per liri dhe te drejtat njerezore. /tvklan.al