Makina përplas biçikletën, në gjendje të rëndë 50-vjeçari

Publikuar | 11:05

Një aksident ka ndodhur mëngjesin e së martës në aksin rrugor Mërtish-Grabian, Lushnje.

32-vjeçari me inicialet A.P duke drejtuar mjetin tip “Volkswagen” është përplasur me 50-vjeçarin me inicialet Gj.P banues në fshatin Këmishtaj, i cili drejtonte një biçikletë.

Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i biçikletës, i cili ndodhet në Spitalin Lushnje në gjendje të rëndë shëndetësore.

Është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Lushnje drejtuesi i mjetit tip “Volkswagan” dhe po punohet për zbardhjen e shkakut të ngjarjes./tvklan.al