Manchester City nuk ndalet

Publikuar | 21:09

Manchester City është i pandalshëm në Premier League. Ekipi i Pep Guardiolas arriti fitoren e 13 radhazi në kampionat, duke mundur 2 – 1 West Hamin.

City fillimisht pësoi gol. Pjesa e parë u mbyll në disavantazh. Revanshi erdhi në të dytën. Otamendi dhe David Silva përmbysën rezultatin me golat e tyre. Një sukses i kërkuar me ngulm që e mban të pandryshuar distancën me rivalët e Manchester United që të shtunën fitoi 3 – 1 takimin në fushën e Arsenalit.

Manchester City udhëheq renditjen 8 pikë i shkëputur nga vendi i dytë. Deri më tani nuk ka pësuar asnjë humbje, ndërsa është ndalur vetëm në një barazim me Everton në javën e dytë të Premier League.

Tv Klan