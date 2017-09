Maqedonasit kërkojnë revanshin

Publikuar | 16:20

Në Maqedoni e shikojnë si ndeshjen më të rëndësishme deri më tani, pasi përballë është një rival direkt si Shqipëria. Humbja në sfidën e parë të zhvilluar në Shkodër është një motiv më shumë për të marrë fitoren në shtëpi.

Goran Pandev (Kapiten i Maqedonisë)

Na pret një ndeshje e vështirë. Shqiptarët na kanë borxh nga takimi e parë kur humbëm në mënyrë të pafat. Uroj që para tifozëve tanë të dalim me 3 pikë.

Fitorja jashtë fushe me Izraelin i ka motivuar maqedonasit që kërkojnë një tjetër sukses.

Igor Angelovski (Trajner i Maqedonisë)

Besoj do të zhvillojë ndeshjen më të mirë të këtyre kualifikuese përballë fqinjit tonë. Besoj se tifozët do të na mbështesin dhe ne do të arrijmë një rezultat pozitiv.

Kjo do të jetë ndeshja e 10 mes dy përfaqësueseve. Më sfidat e mëparshme Shqipëria ka 2 fitore, Maqedonia 4, ndërsa 3 takime kanë përfunduar në barazim.

Tv Klan