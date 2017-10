Masa normale për sfidën me Shqipërinë

Publikuar | 23:18

Situata në Katalonjë nuk do të shtojë masat e sigurisë në sfidën Spanjë – Shqipëri.

Për sfidën e së premtes në stadiumin “Rico Perez” në Alikante do të angazhohen rreth 400 pjesëtarë të forcave të sigurisë, emergjencave civile apo personel mjekësor. Gazeta “AS” citon një zyrtar lokal që thotë se plani do të jetë i njëjtë me rastet e zakonshme kur organizohet një ndeshje futbolli. Situata në Katalonjë që synon pavarësisë nga Spanja është reflektuar edhe te përfaqësuesja e drejtuar nga Lopetegui.

Tifozët janë kundër mbrojtësit të Barcelona, Pique, i cili doli hapur në mbështetje të popullit katalanas. Lojtarë të Spanjës dhe natyrisht trajneri kanë kërkuar që mos të ketë shpërqendrim para ndeshjeve me Shqipërinë e Izraelin dhe të mos përfshijnë sportin me politikën.

Thiago Alcantara (Futbollist i Spanjës): “Të jesh pjesë e skuadrës përfaqësuese është një kënaqësi dhe pse mos të flasim për ndeshjen me Shqipërinë, pse mos të flasim për futboll”.

Ndeshja Spanjë – Shqipëri mund të vendosë shumë për të dy ekipet për renditjen përfundimtare të kualifikueseve të botërorit./Tv Klan