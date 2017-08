Masa për shmangien e përmbytjeve

Publikuar | 15:53

Pas zjarreve Shqipëria mund të përballet me përmbytje masive. Drejtori i Koordinimit me Prefekturat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Bekim Murati në një takim me shtabin e emergjencave civile në Berat, u ka bërë apel kryetarëve të 5 bashkive të qarkut të marrin masat për pastrimin e kanaleve kulluese, të cilat gjatë kësaj periudhe kanë grumbulluar aluvione për shkak të thatësirës.

Ndërsa Drejtori i përgjithshëm i Zjarrëfikseve, Alfred Kristuli ka kërkuar ngritjen e strukturave të shërbimit pyjor,në mënyrë që të kryejnë pastrimin e pyjeve, krijimin e rrugëve të kalimit brenda tyre dhe vendosjen e vrojtuesve,pasi vetëm në zonën e Skraparit janë 85 mijë ha pyje dhe kullota nuk kanë asnjë rrugë hyrëse për mjetet zjarrëfikëse..

Si rezultat i 192 zjarreve të rëna gjatë muajve Maj-Gusht në qarkun e Beratit,janë dëmtuar nga zjarret :9 mijë 935 rrënjë ullinj,525 rrënjë dru frutor dhe është shkrumbuar një sipërfaqe prej 457 ha me pisha shekullore, lis e shkurre.

