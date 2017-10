Mashtrimi i dekadës!

Por, të gjitha këto shpresa i ka përmbysur dje presidenti Thaçi, i cili i kërkoi homologut të tij Ilir Meta shtetësi të Shqipërisë për kosovarët.

Ndërsa analistët politikë thonë se nuk ka liri të lëvizjes përmes një shteti tjetër.

Hashim Thaçi ishte zgjedhur dy herë kryeministër i Kosovës me njërin nga premtimet kryesore në fushata zgjedhore, përpos punësimit, se liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian do të kryhet shumë shpejt.

Të tillë ishin ish-kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ish-ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj, kryeministri i tanishëm, Ramush Haradinaj, si dhe ministri i tanishëm i MPJ-së, Behgjet Pacolli.

Mirëpo pavarësisht se as pas 7 vjetëve zotimet për viza ende nuk i ka realizuar, Hashim Thaçi para pak ditësh ofroi një plan krejtësisht tjetër për t’i pajisur qytetarët me viza, duke kërkuar nga Shqipëria që t’ua japë qytetarëve të Kosovës shtetësinë në mënyrë që ata të udhëtojnë lirshëm.

E një gjë të tillë njohësit e proceseve politike e shohin si tentim për ta shfajësuar veten para qytetarëve për dështimin e realizimit të premtimeve të bëra gjatë viteve./Zeri