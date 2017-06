May: Ekstremizmi islamik e ka vënë Anglinë në shënjestër

Publikuar | 15:55

Brenda tre muajsh, Britania e Madhe është goditur nga tre sulme terroriste, ndërsa 5 prej tyre janë parandaluar. Një shënjester e vërtetë terrorizmi. Për Kryeministren britanike Theresa May, durimi e ka një fund.

“Ka ardhur koha të themi, mjaft është mjaft. Çdokush duhet t’i kthehet normalitetit të jetës. Shoqëria jonë duhet të funksionojë në një linjë me vlerat tona”.

Sipas Kryeministres May, sulmet terroriste në Britani nuk janë të lidhura me njëri-tjerin, por në zemër të tyre është ekstremizmi islamik.

Sulmi terrorist vjen vetëm 5 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare në Britani. May njoftoi se fushata, e cila u ndërpre si pasojë e sulmit të së shtunës, do të rinisë të hënën dhe zgjedhjet do të mbahen siç janë planifikuar, ditën e enjte.

Ngjarja e mbrëmshme u dënua nga udhëheqësit botërorë.

“Jemi me ju, Zoti ju bekoftë”, ishte mesazhi i Presidentit amerikan Donald Trump.

Mbështetje për Britaninë shprehu edhe Kancelarja gjermane, Angela Merkel, ndërsa Presidenti francez, Emanuel Macron tha se Franca i gjendet Britanisë më afër se kurrë.

Mesazhe mbështetjeje u dhanë edhe nga institucionet evropiane.

