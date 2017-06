Mbyllet numërimi në Durrës/ Lista e deputetëve që do të shkojnë në parlament

Publikuar | 18:04

Ka përfunduar numërimi i kutive të votimit në Qarkun e Durrësit, ku Partia Socialiste doli forcë e parë, me 49,69 % të votave ose me 72,873 vota.

E dyta renditet Partia Demokratike, me 28,97 % të votave ose me 42,488 vota dhe e treta, Lëvizja Socialiste për Integrim me 14,8 % të votave ose me 21,712 vota.

Nga 14 mandatet që do të dërgojë Durrësi në Parlamentin e ri të Shqipërisë, Partia Socialiste do të ketë 8 deputetë, Partia Demokratike 4 dhe Lëvizja Socialiste për Integrim 2.

PS – 8 mandate

Eglantina Gjermeni

Milva Ekonomi

Fidel Ylli

Ilir Ndraxhi

Rolant Xhelilaj

Jurgis Çyrbja

Rrahman Rraja

Klodiana Fatmir Spahiu

PD – 4 mandate

Oerd Bylykbashi

Fatbardha Kadiu

Edi Paloka

Florjon Mima

LSI – 2 mandate

Lefter Koka

Nora Malaj

/tvklan.al