Mbyllet numërimi në Kukës/ Lista e deputetëve që do të shkojnë në parlament

Publikuar | 01:44

Ka përfunduar numërimi i të gjitha kutive të votimit në Qarkun e Kukësit, ku Partia Demokratike doli forcë e parë, me 47.16 % të votave ose me 19.812 vota.

E dyta renditet Partia Socialiste, me 43,63 % të votave ose me 18.331 vota dhe e treta Lëvizja Socialiste për Integrim me 6,99 % të votave ose me 2.936 vota.

Nga 3 mandatet që do të dërgojë Dibra në parlamentin e ri të Shqipërisë, Partia Demokratike do të ketë dy deputetë, Partia Socialiste një deputet.

PD

Flamur Noka

Isuf Celaj

PS

Mimi Kodheli