Mbyllet numërimi në Tiranë/ Lista e deputetëve që do të shkojnë në parlament

Publikuar | 18:57

Ka përfunduar numërimi i kutive të votimit në Qarkun e Tiranës, ku Partia Socialiste doli forcë e parë, me 48.20 % të votave ose me 198.135 vota.

E dyta renditet Partia Demokratike, me 30.74 % të votave ose me 126.375 vota dhe e treta Lëvizja Socialiste për Integrim me 13.47 % të votave ose me 55.379 vota.

Nga 34 mandatet që do të dërgojë Tirana në parlamentin e ri të Shqipërisë, Partia Socialiste do të ketë 18 deputetë, Partia Demokratike 11, Lëvizja Socialiste për Integrim 5.

PS – 18 mandate

Elona Hoxha

Besnik Baraj

Olta Xhaçka

Blerina Gjylameti

Pandeli Majko

Saimir Tahiri

Vasilika Hysi

Ervin Bushati

Ogerta Manastirliu

Fatmir Xhafaj

Rakip Suli

Arben Ahmetaj

Xhemal Qefalia

Sadri Abazi

Ulsi Manja

Klotilda Bushka

Sadi Vorpsi

Arben Pëllumbi

PD – 11 mandate

Lulzim Basha

Orjola Pampuri

Rudina Hajdari

Grida Shqima

Albana Vokshi

Jorida Tabaku

Sali Berisha

Halim Kosova

Gent Strazimiri

Fatmir Mediu

Dashamir Shehi

LSI – 5 mandate

Klajda Gjosha

Kejdi Mehmetaj

Floida Kërpaçi

Endrit Braimllari

Luan Rama

/tvklan.al