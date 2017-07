“Më goditi me grusht”, denoncimi i deputetit të PD-së në polici

Publikuar | 18:27

Deputeti i Partisë Demokratike Bedri Hoxha ka denoncuar në polici 59-vjeçarin që e ka goditur me grusht jashtë Pallatit të Kulturës në Burrel, para se kryetari i “ngrirë’ i PD-së Basha dhe rivali i tij, Selami, të mbanin një takim me simpatizantët.

Sipas policisë, ditën e sotme është paraqitur në Komisariatin e Policisë Mat dhe ka bërë kallëzim Bedri Hoxha, banues në Klos.

Ai ka deklaruar se “se rreth orës 13.10, të ditës së sotme, para hyrjes së Pallatit të Kulturës Burrel, për motive të dobëta e ka goditur me grusht shtetasi D.Ç, duke i shkaktuar plagë të lehta.”

Në polici është shoqëruar 59-vjeçari D.Ç, ndaj të cilit filloi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin për veprën penale “Dëmtime të tjera me dashje’’.

Incidenti ndodhi teksa kandidatët për kryetar të PD-së Lulzim Basha dhe Eduard Selami pritej të takoheshin me anëtarët e partisë në kuadër të zgjedhjeve që do të mbahen me 22 korrik.

Hoxha, deputet i Partisë Demokratike përgjatë dy legjislaturave të fundit, u la jashtë listës së kandidatëve për zgjedhjet e 25 qershorit. /tvklan.al