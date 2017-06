Publikuar | 16:48

Një 26-vjeçar në lezhë është arrestuar nga policia pasi gjatë një kontrolli në makinë ju gjet një armë pa leje.

I riu me iniciale R.Gj kishte fshehur në kroskotin e makinës së tij tip “Benz” një pistoletë model “Zastava” me një krehër me 5 fishekë.

Ai u arrestua mënjeherë dhe akuzohet për armëmbajtje pa leje./tvklan.al