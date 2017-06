Mediu: PD, pa memorie historike në këtë fushatë

Publikuar | 15:25

Mungesa e përfshirjes aktive në fushatë të aleatëve të Partisë Demokratike, për kryetarin republikan Fatmir Mediu është një ndër faktorët e humbjes së opozitës në zgjedhjet parlamentare. Mediu gjithashtu kritikon vendimin e Bashës për të lënë personalizuar fushatën dhe për të lënë jashtë saj figurat historike të Partisë Demokratike.

“Ajo që mungoi ishte fryma e një opozite funksionale. Ishte një drejtim vetëm PD-ja, do t’jua them z. Basha, do t’ja them dhe z.Berisha, për fatin e keq memorja historike në Partinë Demokratike është shumë e dobët. Është si një magazinë pa një inventar. Z.Mustafaj është një aset i PD, duke ardhur në fushatë, duke bërë fushatë për PD pa pasur interes specifik të vetin. Por sa të tjerë ka që duhet të ishin bërë pjesë aktive e fushatës elektorale? Për fatin e keq ndonjëherë idea e krijimit të kësaj idesë brezat e rinj brezat e vjetër, krijon një lloj konflikti që krijon një lloj përjashtimi’.

Kreu i Republikaneve ka rezerva edhe për marrëveshjen e Bashës me kryeministrin.

Për Mediun qëndrimi në opozitë sjell si nevojë reformimin e Partisë Demokratike duke nisur që nga kryetari i saj.

Fatmir Mediu është kategorikisht kundër përfshirjes së opozitës në qeverinë që do të prodhojnë zgjedhjet e 25 qershorit

Katastrofale qeverisja me Ramen, le vendin pa opozite, pasi LSI është e majtë.

